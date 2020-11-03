Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 3 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
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Также, в соответствии с указом, Владимир Астапенко лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
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Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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