Владимир Андрейченко провел 13 ноября личный прием граждан в Докшицах

На личный прием к председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко, который он провел 13 ноября в Докшицах, обращались как с вопросами, затрагивающими целые населенные пункты, так и частного характера.
Антонина Боборико и Юрий Кушель обратились с просьбой сохранить контейнерную автозаправочную станцию № 31 в агрогородке Волколата. Передвижная АЗС, которую им предлагают взамен по вторникам и пятницам с 8:00 до 16:00, жителей не устраивает. Их заверили, что организуют встречу с жителями агрогородка, на которой решится этот вопрос.
По поводу закрытия аптеки в агрогородке Парафьяново позвонили Вера Яковлева и Мария Воропаева. Им пояснили, что пока подыскивают специалиста, реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения организована через врача общей практики местной амбулатории, а в среду с 14:00 до 16:00 приезжает специалист центральной аптеки для отпуска медикаментов по бесплатным и льготным рецептам.
Сергея Таргонского и Александра Гришанова из Бегомля волновал запрет ловли рыбы в р. Березина, оз. Плавно на территории Березинского заповедника. Им разъяснили, что такое решение принято из-за нагрузки на водные объекты. Теперь ловить рыбу можно только на р. Бузянка и только со стороны Бегомля, что не является природоохранной территорией.
Наталья Майсеенок из того же горпоселка интересовалась, когда восстановят балкон, который демонтировали из-за аварийного состояния. Женщине сообщили, что дом, в котором она проживает, включен в график капремонта жилфонда на 2021 год.
Владимир Андрейченко убежден, что личные приемы позволяют не только решать конкретные вопросы граждан, но и отчасти держать руку на пульсе общественных настроений:
– В Докшицком районе радует, что нет системных вопросов, с остальными в основном справляется местная власть. Безусловно, есть такие, которые невозможно решить на местном уровне, поэтому приходится подключать республиканские органы управления. То, что люди обращаются с инициативами, показывает, что они небезразличны к дальнейшей судьбе нашей страны.
Фото предоставлено газетой «Родныя вытокі»
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Владимир Андрейченко провел 13 ноября личный прием граждан в Докшицах
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