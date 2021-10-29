Андрейченко проконтролировал эпидситуацию в домах-интернатах Витебской области

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко по поручению Главы государства проконтролировал эпидемиологическую ситуацию в домах-интернатах Витебской области.





Владимир Андрейченко посетил Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов в Оршанском районе.

В Республике Беларусь 156 домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания, где проживают около 21 тысячи постояльцев, трудятся 14 тысяч человек персонала. Самое большое количество таких социальных учреждений – 36 – в Витебской области. Из-за непростой ситуации с ковидом в стране Президент Республики Беларусь поручил депутатскому корпусу взять под контроль и оказать необходимую помощь интернатам, чтобы противостоять коронавирусу.









– В каждом избирательном округе депутаты вместе с местными органами власти этот вопрос держат на контроле. Благодаря слаженной работе, в том числе и с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения, мы не допустили вспышек пандемии в социальных учреждениях. Достаточно сказать, что на 29 октября из 21 тысячи проживающих в домах-интернатах и отделениях круглосуточного пребывания только 33 человека заболели коронавирусом, они на лечении в медучреждениях, – сообщил Владимир Андрейченко.













В социальных интернатных учреждениях Витебской области нет заболевших среди постояльцев, ситуация стабильная, подконтрольная, сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Александр Христофоров:

– Когда начинался ковид, мы делали упор на изоляцию проживающих в домах-интернатах и вахтовый метод работы сотрудников в режиме полной изоляции. Сейчас режим полной изоляции мы сохраняем, но вахтовый метод отменен после того, как были вакцинированы 100% проживающих, за исключением тех, у кого есть противопоказания, и 100% персонала. Потому среди проживающих заболевших нет и минимум сотрудников, перенесших эту болезнь.

Эти же меры позволили сохранить здоровье 379 постояльцам Бабиничского дома-интерната, где до 1 мая работали вахтовым методом до тех пор, пока не вакцинировались.

– Мы и теперь соблюдаем все обязательные меры предосторожности. Люди проживают поблочно, разработали отдельные маршруты для проживающих и санитаров, сутки работаем, четыре дома. Все, что необходимо, у нас есть, в том числе трехмесячный запас медикаментов, – рассказала директор Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана Чепик.

В штате социального учреждения пять врачей из более 230 медицинских работников, которые следят за здоровьем проживающих. Создана хорошая медицинская база. В собственной лаборатории делают анализы, оказывают услуги в физиотерапевтическом, процедурном, массажном, стоматологическом кабинетах, есть своя соляная пещера.

– Пока в своей лаборатории мы не делаем ПЦР-тесты, но планируем начать в ближайшее время, – отметила Светлана Чепик.





В Бабиничском доме-интернате полным ходом идет капитальный ремонт, начатый в прошлом году. На него выделено более 4 млн рублей, за этот год освоено 2,6 млн рублей. Работы идут как внутри помещения, так и по благоустройству территории. Сдан в эксплуатацию женский блок, заканчиваются строительно-монтажные работы в мужском блоке и административном корпусе, начаты в пищеблоке. Грядет модернизация хозяйственного корпуса, овощехранилища, лифтового оборудования.

В рамках текущего ремонта обновили сантехническое оборудование, окна, балконы, заменили системы отопления и ограждения, покрасили фасады, устанавливают системы видеонаблюдения.

В этом году приобрели легковой автомобиль, компьютерную технику, медицинское, кухонное и световое оборудование, звуковую аппаратуру, кино- и дизель-генераторную установку.

Для трудотерапии в доме-интернате есть четыре мастерские: столярная, швейная, по растениеводству и «Воздушное настроение». Здесь изготавливают корзины, коробки, постельное белье, выращивают рассаду цветов и овощей для себя, на реализацию и под заказ предприятий и организаций. Планируют открыть еще одну мастерскую лазерно-гравировальной резки.

Есть в учреждении 70 гектаров сельхозугодий, на которых выращивают овощи, фрукты, ягоды для собственных нужд, излишки реализуют. Здесь же заготавливают корм для 40 голов КРС, 17 из которых дойные коровы.

– Пока идет ремонт и пандемия, массовые мероприятия не проводим и готовимся к ревакцинации в начале ноября, так как уже истек полугодичный срок с тех пор, как мы делали прививки от коронавирусной инфекции, – отметила Светлана Чепик.

alimova@sb.by