Прокуратура Франции начала расследование в отношении бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Об этом сообщает Super.ru.
Компания Kering, которая принадлежит Пино, подозревается в использовании своего швейцарского логистического центра Luxury Goods International (LGI) для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Общая сумма задолженности взноса составляет 2,5 млрд евро.
Официальные представители компании подтвердили, что расследование действительно ведется, однако все обвинения они отрицают.
Напомним, компания Kering владеет модными домами Yves Saint Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Tomas Maier, Ulysse Nardin и другими.
Фото: esquire.ru
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Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 миллиарда евро
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