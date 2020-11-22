Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Вкусно и не очень полезно: куриные наггетсы. Рецепт приготовления дома

Вкусно и не очень полезно: куриные наггетсы. Рецепт приготовления дома

О вкусной и полезной еде можно рассуждать долго. О вкусной и так себе полезной - еще дольше. Побаловать себя и своих домочадцев наггетсами очень даже не плохо, тем более, что куриные наггетсы любят и взрослые, и дети. Рецепт приготовления домашних куриных нагетсов здесь и сейчас для вас.


Подписаться

автор видео Елена Кутаисова


Вам понадобится:

• Куриная грудка - 1 шт
• Яйцо - 1-2шт
• Чеснок - 4 зубчика
• Карри по вкусу
• Соль по вкусу
• Кунжут - 3 ст.ложки
• Мука - 4 ст.ложки

1. Куриную грудку отделить от кости. Филе - на наггетсы, косточка - на суп.
2. Филе нарезать на небольшие кусочки.
3. Чеснок мелко порубить.
4. К филе добавить соль, карри и чеснок. Хорошо перемешать и оставить на пару часов.
5. Обжариваем: кусочек филе макаем сначала в яйцо, затем обваливаем в панировке мука+кунжут и отправляем на сковородку.
6. Обжариваем с двух сторон по 4-5 минут.

Приятного аппетита!

Еще больше рецептов вы найдете здесь
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Московский ЦСКА не удержал победу над "Сочи" в матче чемпионата России
Двое человек погибли из-за стрельбы в американском штате Небраска
В Минске открыты все станции метро
Срочно взгляните на это: кролик с чавканьем кушает вкуснейший арбуз - видео
Движение транспорта по пр.Независимости в Минске возобновилось
БАТЭ и «Шахтер» синхронно добились побед. Чемпион Беларуси по футболу в предпоследнем туре не определился
Ивашко выиграл теннисный турнир в Италии
Семья белоруски и молдаванина выращивает на дрибинской земле южные растения и снабжает соседей вениками
Вкусно и не очень полезно: куриные наггетсы. Рецепт приготовления дома
Более 1000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Временно закрыта станция метро "Петровщина"
Цену российской вакцины "Спутник V" объявят на следующей неделе
Станция метро "Каменная горка" временно закрыта
В детской инфекционной больнице остаются восемь учеников минской школы №61
США выходят из Договора по открытому небу
Вера Брежнева верхом на косатке анонсировала новый клип (Видео)
Волейболисты солигорского "Шахтера" победили "Коммунальник-Могилев" в матче чемпионата Беларуси
На заводе «Неман» стеклодувы создают настоящие шедевры ручной работы
В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Анатомия ненависти
Мини-зоопарк при усадьбе: кого выгоднее держать в коронавирусное время?
Мир спасет любовь - в Большом театре состоялась премьера оперы "Фауст"
В Минске временно закрыты несколько станций метро
Не до скуки: как сельчане из озерной деревушки делают свою жизнь лучше
Осадки, гололедица и усиление ветра ожидаются в Беларуси 23 ноября
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24,5 тыс.
Необычные арт-объекты сельчане организуют прямо в своих домах
В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19
Президентские и парламентские выборы проходят в Буркина-Фасо
БАТЭ примет "Белшину" в 29-м туре футбольного чемпионата Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Падаль на ниве
Второй тур выборов депутатов местных советов и мэров проходит в Украине
Беларусь приняла участие в конференции по международному сотрудничеству в правоохранительной сфере
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Фиджи
В Могилевском районе из МАЗа выпали бревна: погиб велосипедист и ранен водитель мотоблока
На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия
ДТП с участием трех легковушек произошло в Минске
Медведев обыграл Надаля и пробился в финал Итогового турнира АТР
Пропавшую более двух месяцев назад семью нашли в Налибокской пуще
Сапфиры и рубины, жемчуга и янтарь: в каких случаях может понадобиться экспертиза ювелирных изделий
Лукашенко: Беларусь готова протянуть руку помощи Ливану путем участия в кооперационных проектах
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Частное по случаю
Грызун опустошил кормушку, но попал в ловушку из-за своей жадности (Фото)
В Дании прошли акции протеста против убийства норок
Правящая партия Грузии побеждает во втором туре парламентских выборов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ