О вкусной и полезной еде можно рассуждать долго. О вкусной и так себе полезной - еще дольше. Побаловать себя и своих домочадцев наггетсами очень даже не плохо, тем более, что куриные наггетсы любят и взрослые, и дети. Рецепт приготовления домашних куриных нагетсов здесь и сейчас для вас.
Вам понадобится:
• Куриная грудка - 1 шт
• Яйцо - 1-2шт
• Чеснок - 4 зубчика
• Карри по вкусу
• Соль по вкусу
• Кунжут - 3 ст.ложки
• Мука - 4 ст.ложки
1. Куриную грудку отделить от кости. Филе - на наггетсы, косточка - на суп.
2. Филе нарезать на небольшие кусочки.
3. Чеснок мелко порубить.
4. К филе добавить соль, карри и чеснок. Хорошо перемешать и оставить на пару часов.
5. Обжариваем: кусочек филе макаем сначала в яйцо, затем обваливаем в панировке мука+кунжут и отправляем на сковородку.
6. Обжариваем с двух сторон по 4-5 минут.
Приятного аппетита!
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Вкусно и не очень полезно: куриные наггетсы. Рецепт приготовления дома
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