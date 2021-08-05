ВКонтакте запустит десктопное приложение для видеозвонков

Социальная сеть ВКонтакте запустит бесплатное приложение для видеозвонков с компьютера. Об этом информирует ТАСС.
– ВКонтакте анонсировала десктопное приложение для видеозвонков. Новинка будет поддерживать все функции, которые есть в платных сервисах. Временных ограничений в звонках не будет. К разговору можно присоединяться, даже не имея профиля в соцсети. Будет возможность записи звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество, – говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.
Как уточнили в пресс-службе, приложение позволит сконцентрироваться на самом звонке, пока другие вкладки, уведомления и сообщения будут находиться в соседнем окне.
Также будет внедрена функция "Зал ожидания": пользователь сможет присоединиться к разговору только после того, как его запрос одобрит организатор. Это позволит контролировать состав участников и ограничивать подключение нежелательных пользователей.
– Звонки в веб-версии останутся, но новое десктопное приложение откроет больше возможностей для пользователей. Будут реализованы идеи, которые пока упираются в технические ограничения браузеров. Кроме этого, мы оптимизируем нагрузку на устройства пользователей, чтобы добиться более качественного шумоподавления и обработки видео, – цитируются в сообщении слова CEO ВКонтакте Марины Красновой.
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