Включена в работу седьмая высоковольтная линия электропередачи, связывающая БелАЭС с энергосистемой

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Оборудование распределительного устройства на БелАЭС, связанного с этой ЛЭП, и оборудование самой ВЛ-330 кВ находятся сейчас в режиме комплексного опробования. Включение высоковольтной линии «Белорусская АЭС – Россь» позволит обеспечивать оптимальные режимы энергосистемы как до, так и после ввода в работу энергоблоков Белорусской АЭС.Как сообщалось, ранее были включены шесть воздушных линий электропередачи, обеспечивающих связь Белорусской АЭС с энергообъектами системообразующей сети Беларуси (подстанциями 330 кВ).На основании проведенных проектных изысканий и фундаментальных исследований определено, что связь Белорусской АЭС с энергосистемой должна осуществляться по семи высоковольтным линиям электропередачи напряжением 330 кВ: «Белорусская АЭС – Сморгонь», «Белорусская АЭС – Минск-Северная», «Белорусская АЭС – Поставы № 1», «Белорусская АЭС – Поставы № 2», «Белорусская АЭС – Молодечно», «Белорусская АЭС – Россь», «Белорусская АЭС – Столбцы».Все эти линии были построены в рамках реализации проекта выдачи мощности Белорусской АЭС в энергосистему (2018 год – завершение строительства).Данные ЛЭП обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий. На всех высоковольтных линиях, отходящих от шин распределительного устройства 330 кВ Белорусской АЭС, установлено по три комплекса релейной защиты с каждой из сторон. Каждый из комплектов включает набор специальных токовых защит с организацией передачи команд управления как по высокочастотным (по проводам ЛЭП), так и по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС)., – сообщили в ГПО «Белэнерго».