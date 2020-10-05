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Включена в работу седьмая высоковольтная линия электропередачи, связывающая БелАЭС с энергосистемой

Позавчера, 3 октября, была успешно реализована программа по вводу в работу воздушной высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Белорусская АЭС – Россь» (ВЛ-330). Эта линия протяженностью 250 километров связала высоковольтное распределительное устройство Белорусской АЭС с подстанцией 330 кВ «Россь», обеспечив в дальнейшем передачу энергии от БелАЭС в западную часть энергосистемы страны, проинформировали в пресс-службе ГПО «Белэнерго».

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Оборудование распределительного устройства на БелАЭС, связанного с этой ЛЭП, и оборудование самой ВЛ-330 кВ находятся сейчас в режиме комплексного опробования. Включение высоковольтной линии «Белорусская АЭС – Россь» позволит обеспечивать оптимальные режимы энергосистемы как до, так и после ввода в работу энергоблоков Белорусской АЭС.

Как сообщалось, ранее были включены шесть воздушных линий электропередачи, обеспечивающих связь Белорусской АЭС с энергообъектами системообразующей сети Беларуси (подстанциями 330 кВ). 

На основании проведенных проектных изысканий и фундаментальных исследований определено, что связь Белорусской АЭС с энергосистемой должна осуществляться по семи высоковольтным линиям электропередачи напряжением 330 кВ: «Белорусская АЭС – Сморгонь», «Белорусская АЭС – Минск-Северная», «Белорусская АЭС – Поставы № 1», «Белорусская АЭС – Поставы № 2», «Белорусская АЭС – Молодечно», «Белорусская АЭС – Россь», «Белорусская АЭС – Столбцы».

Все эти линии были построены в рамках реализации проекта выдачи мощности Белорусской АЭС в энергосистему (2018 год – завершение строительства).

Данные ЛЭП обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий. На всех высоковольтных линиях, отходящих от шин распределительного устройства 330 кВ Белорусской АЭС, установлено по три комплекса релейной защиты с каждой из сторон. Каждый из комплектов включает набор специальных токовых защит с организацией передачи команд управления как по высокочастотным (по проводам ЛЭП), так и по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС).

«В процессе реализации программ включения высоковольтных линий электропередачи, связывающих Белорусскую АЭС с энергосистемой, диспетчерский персонал совместно со специалистами служб режимов, релейной защиты и иными службами решали сложные, в том числе и нестандартные задачи. Организовывались временные линии электропередачи, пересчитывались характеристики и уставки релейной защиты для обеспечения надежного режимы работы энергосистемы в условиях постоянных изменений. Все это делалось для того, чтобы выдержать стандарты качества электроснабжения потребителей при соблюдении оптимальных режимов работы энергосистемы. При этом самой главной задачей для всего персонала было то, чтобы ввести новые объекты в работу, ни на секунду не нарушив электроснабжение потребителей», – сообщили в ГПО «Белэнерго».
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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