Включать отопление в квартирах Витебской области начнут 21 сентября

С 20 сентября в Витебской области стартует включение отопления в объектах социальной сферы. Это следует из решения областной рабочей группы по оптимизации режимов теплоснабжения, информирует БЕЛТА.
Согласно информации главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, сперва отопление включат в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения, школах, дошкольных учреждениях, музеях, государственных архивах и библиотеках. Поэтапная подача тепла в жилом фонде начнется 21 сентября.
Решение областной группы отправлено местному правительству. Включать отопление в квартирах будут при среднесуточной температуре ниже 8 градусов на протяжении пяти суток. Напомним, что в минувшем году отопительный сезон в регионе начался 15 октября.
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