"Вкладывать деньги есть куда". Лукашенко рассказал об инвестиционной привлекательности Могилевской области

Могилевская область обладает достаточным инвестиционным потенциалом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности в регионе.
– Вкладывать деньги есть куда. В Могилевской области более 240 перспективных для разработки месторождений полезных ископаемых. Сегодня все это пользуется огромным спросом, – сказал Президент.
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