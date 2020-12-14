Вход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости закрыт на вход и выход с 14:40, сообщает пресс-служба столичной подземки.
В пресс-службе пояснили, что поезда на данной станции останавливаются, вход и выход через вестибюль № 2 закрыт для обеспечения безопасности пассажиров.
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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Вход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости временно закрыт
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ