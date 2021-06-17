Как правило, словосочетание «вечерний макияж глаз» вызывает достаточно ограниченный ряд ассоциаций. Слышишь такое – и в голове всплывают картинки с многоэлементными узорами, стрелками и сочетаниями текстур. Однако на самом деле сделать эффектный вечерний макияж глаз не так уж и сложно. Как? На этот вопрос в своем TikTok-аккаунте ответила визажист Лидия Гексой.
Специалист разбила процесс на небольшие этапы. В предложенном ей варианте вечернего макияжа глаз акцент сделан на нижнее веко, поэтому и начинается процесс с него. «Берем восковый коричневый карандаш и плотно заполняем им нижнее веко. Далее мы немного вытягиваем форму линии по направлению к виску, заполняя пигментом только внешний угол глаза на верхнем веке», – пояснила Лидия Гексой.
Далее наступает этап тушевки. По направлению – так же, к виску. Важно при этом затронуть только последний его миллиметр, чтобы получилось аккуратно. Далее карандаш фиксируется темными тенями, по краям они растушевываются более светлыми. Совет от визажиста: сверху главное – уплотнить пигментом подвижное веко, а вот на неподвижном в дело вступает тушевка.
Яркий элемент макияжа – блестки, которые наносятся на «яблочко» верхнего века. Тут вы можете выбрать цвет на свой вкус, но учитывайте, что он должен сочетаться с коричневым. Неплохие варианты – золотой или розовый.
Финальный элемент макияжа – прокрасить слизистую нижнего века черной подводкой, а потом прорисовать ей «клювик» в уголке глаза. Готово!
Фото: pixabay.com
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Визажист рассказала, как сделать эффектный и в то же время несложный вечерний макияж глаз
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