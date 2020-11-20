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Визажист рассказала, как правильно ухаживать за кистями для макияжа

Времена, когда в косметичке царствовали аппликаторы с пуховками и о других способах наносить косметику мало кто слышал, давно прошли. Теперь в арсенале любительниц макияжа – кисти. Они бывают разными: для нанесения теней, тонального крема и даже помады. Просто уметь пользоваться этим богатством недостаточно – надо еще и правильно ухаживать за кистями, чтобы те не испортились. Как это сделать, sb.by рассказала визажист Елизавета Месникович.

Елизавета Месникович. Фото из личного архива героини

Первый и самый важный вопрос: как и где кисти хранить. Первое предположение, приходящее в голову, – положить их в ту же сумочку, где «обитает» косметика. Но хотя это и самое простое решение, делать так не стоит.

– Хранить кисти для макияжа лучше всего в специальном чехле для них, тубусе либо стаканчике, – объясняет эксперт. – Главное – нельзя хранить кисти вертикально (ворсом вверх), когда они сохнут после мытья. В этом случае вода попадает в места склейки ворса и ручки, и кисть может испортиться, а ворс – вылинять.

«Сохнут после мытья» – тема для продолжения разговора. Как чистить кисти?


– Мыть их надо под теплой водой с помощью мыла: антибактериального, хозяйственного либо детского. Я рекомендую первый вариант, и обязательно твердый формат, поскольку это поможет идеально очистить ворс от остатков продукта любой консистенции. Обычное туалетное жидкое мыло так не умеет, – советует Елизавета Месникович. – Как мыть: после того как намочили ворс кисти в теплой воде, легкими движениями нужно потереть его о мыло. И продолжать так делать, пока вода, которая сливается с кисти, не будет чистой. После мытья кисти нужно промокнуть сухим полотенцем и положить сушиться.

В сети можно наткнуться на видео, где девушки для очистки кистей используют специальные силиконовые коврики с ребристой поверхностью, о которые трут ворс. Это еще один вариант для мытья кистей, но использовать его совсем не обязательно. Как утверждает визажист, хорошее мыло даст такой же результат, как и коврик.


Но вернемся к сушке. Есть ли какие-то секреты в этом процессе?

– Сушить кисти лучше всего в горизонтальном положении на чистом полотенце либо тканевой салфетке, – уточняет Елизавета Месникович. – При этом на большие кисти нужно надеть специальные сеточки, которые сохраняют форму. В процессе сушки это особенно важно, потому что ворс кисти может распушиться – но сетка не позволит.


Также специалист подчеркнула, что высыхать кисти для макияжа должны естественным способом, поэтому сушить их феном для ускорения процесса нельзя. Кстати, в случае со спонжами порядок мытья и сушки будет таким же. 

Впрочем, каким бы идеальным уход ни был, рано или поздно кисти придется менять. Если они были сделаны качественно и использовались грамотно, сделать это надо будет через 4–8 лет (может, и больше) после покупки. А вот срок жизни спонжей, напомнила визажист, намного короче. Если вы пользуетесь ими ежедневно, новые лучше приобрести уже через полтора-два месяца.

Фото: pixabay.com
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