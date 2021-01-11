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Визажист перечислила основные ошибки в макияже для нависшего века

Форма век во многом определяет основные правила нанесения макияжа на них. Если не знать особенностей своих глаз, можно допустить ряд ошибок, которые визуально утяжелят образ и сведут все усилия по работе с тенями и подводкой на нет. Особенно это касается нависшего века – одной из наиболее распространенных и сложных его форм. Основные ошибки при нанесении макияжа на такое веко в своем TikTok-аккаунте перечислила визажист Лидия Гексой. 


Самая распространенная – нанесение перламутровых теней на орбитальную складку века. Это только подчеркнет его нависшую форму. Чтобы добиться обратного эффекта, специалист советует орбитальную складку затемнить. По словам Гексой, такой подход поможет «зрительно распахнуть взгляд». 

Впрочем, это правило совсем не означает, что от перламутровых теней девушкам с нависшей формой век стоит отказываться насовсем. Использовать их все равно можно – но в другом месте, на «яблочке» века. 

@lidiyageksoy

#нависшеевеко #маленькиеглаза #стрелкидлянависшеговека #повседневнаяприческа

♬ оригинальный звук - Lidiyageksoy

Также при работе с нависшим веком часто ошибки случаются в процессе рисования стрелок. Как уточняет визажист, обладательницам таких глаз лучше отдать предпочтение тонким стрелкам, в которых полоска на веке находится в максимальной близости к ресницам. Толстая же линия подводки или карандаша визуально уменьшит размер глаз.

– Ни в коем случае не ведите стрелку прямо на складку века, иначе она у вас сломается. Всегда выходите за складочку – тогда ваша стрелка будет ровной, – добавляет Гексой.

Кроме того, эксперт рекомендует растушевать стрелку, потому что графичный ее вариант с четкими границами усугубит нависание века. 

Фото: pixabay.com
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