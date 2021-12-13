Визажист назвала топ-5 ошибок в ежедневном уходе за кожей лица

Визажист и косметолог Мария Усачева рассказала, какие ошибки чаще всего допускаются при ежедневном уходе за кожей лица.
1. Не знать свой тип кожи
Ошиблись с типом кожи=подобрали неправильный уход. Перед тем, как начать пользоваться уходовыми средствами или косметикой, не поленитесь обратиться за консультацией к косметологу или дерматологу. Они точно определят ваш тип кожи и грамотно подберут уход для вашего лица.
2. Плохое очищение кожи от косметики
Косметика не портит кожу, а вот плохое очищение да. Это в дальнейшем приводит к раздражениям и высыпаниям. Лучше всего очищать кожу в несколько этапов. К примеру, сначала гидрофильное масло, затем пенки/гели/молочко (в зависимости от типа кожи).
3. Пренебрежение тониками(тонерами)
Ещё один из этапов очищения (например, после мицеллярной воды) и увлажнения. Тоник подготавливает кожу к нанесению дальнейшего ухода, а тонер воздействует на лучшее усваивание уходовых средств и тонизирует кожу;
4. Не увлажнять кожу
Увлажение становиться финальным этапом после очищения и тонизирования кожи. Если не увлажнять кожу – повысится образование себума или шелушений, провоцируется появление ранних морщин.
Обязательно используйте питательные (увлажняющие) крема, сыворотки, эмульсии и/или маски.
5. Не очищать кисти и спонжи после макияжа
Вы даже представить не можете, какое количество бактерий и пыли скапливается на ваших инструментах для нанесения макияжа. Все это потом оказывается на вашем лице. Кисти и спонжи необходимо мыть твердым мылом, а затем просушить естественным путем, выложив на сухую салфетку или полотенце.
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