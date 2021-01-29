Карандаш для глаз – не самый сложный для применения продукт, используемый при макияже, но и с ним следует уметь работать, не допуская ошибок. Главные из них в своем TikTok-аккаунте перечислила визажист Лидия Гексой.
В первую очередь специалист обратила внимание на тип карандаша, который стоит выбрать для прокрашивания слизистой в нижней части глаза.
– Никогда не прокрашивайте слизистую восковыми карандашами: они для этого не предназначены, поэтому будут быстро слезать, – объяснила Гексой и добавила: – Рекомендую для этих целей взять гелевые карандаши: они будут максимально долго на держаться на слизистой.
Также визажист рассказала о частой ошибке, которую совершают, растушевывая карандаш на веке. Это касается выбора кисти и направления тушевки. Как уточнила эксперт, девушки часто предпочитают использовать для работы с карандашом объемную кисть. Вместо нее лучше отдать предпочтение кисти в форме бочонка. Также Гексой отметила, что растушевывать карандаш на веке нужно не во все стороны, а четко по двум направлениям: к носу и к виску.
Фото: pixabay.com
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Визажист назвала ошибки при работе с карандашом для глаз
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