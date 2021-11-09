Витязева о ситуации с беженцами: это следствие той катастрофы, которая происходит уже не один десяток лет

Таким мнением поделилась обозреватель информационного агентства News Front (Россия) Юлия Витязева в эфире программы "Соловьев LIVE".
– Решение этой проблемы, как, в принципе, и большинства других, лежит за столом переговоров. То есть вы продолжаете делать гадости стране, которая единственная на сегодняшний день может остановить все это безобразие. Но почему она должна это делать при условии того, что вы делаете ей гадости? То, что сейчас происходит, – это следствие той катастрофы, которая происходит уже не один десяток лет. Называется она "принеси демократию в страну, которую ты хочешь поработить", и занимается этим военный блок НАТО. Откуда взялись эти беженцы? С Ближнего Востока. А что произошло на Ближнем Востоке? Туда принесли демократию. И чем это все закончилось? Гражданской войной. Разрухой, голодом и всеми остальными страшными атрибутами, которые влечет за собой война. Но сейчас эта ситуация подается так, как будто эти беженцы буквально сегодня и из ниоткуда взялись на белорусской границе и виноват в их появлении Президент Беларуси. На самом деле получается очень интересная ситуация. Сколько бы мы ни говорили, что не нужно подменять причину следствием, никто слушать не хочет, потому что неудобная правда, – резюмировала Юлия Витязева.