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  2. Витязь: космические технологии — локомотив для развития целого ряда смежных отраслей

Витязь: космические технологии — локомотив для развития целого ряда смежных отраслей

Космические технологии  локомотив для развития целого ряда смежных отраслей. Такое мнение высказал руководитель аппарата Национальной академии наук Петр Витязь.

 Прежде всего, мы для этих целей привлекли отечественные оптические предприятия. Например, ОАО «Пеленг», активно включился в эту работу и создал целевой аппарат, который сегодня успешно конкурирует на мировом рынке. Наши два спутника используют эту аппаратуру с разрешением 2 метра. 

По словам Петра Витязя, качество белорусских технологий оценили и наши соседи. 

— Благодаря успешному решению такое оборудование будет установлено еще на шести российских спутниках. 
И это не единственный пример. По словам Петра Витязя, ряд систем элементной базы белорусских и российских спутников также белорусского производства, в частности электронные системы ОАО «Интеграл». 
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Фото: Александр КУШНЕР
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