Витязь: космические технологии — локомотив для развития целого ряда смежных отраслей

Космические технологии — локомотив для развития целого ряда смежных отраслей. Такое мнение высказал руководитель аппарата Национальной академии наук Петр Витязь.



— Прежде всего, мы для этих целей привлекли отечественные оптические предприятия. Например, ОАО «Пеленг», активно включился в эту работу и создал целевой аппарат, который сегодня успешно конкурирует на мировом рынке. Наши два спутника используют эту аппаратуру с разрешением 2 метра.



По словам Петра Витязя, качество белорусских технологий оценили и наши соседи.



— Благодаря успешному решению такое оборудование будет установлено еще на шести российских спутниках.

И это не единственный пример. По словам Петра Витязя, ряд систем элементной базы белорусских и российских спутников также белорусского производства, в частности электронные системы ОАО «Интеграл».