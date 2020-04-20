Вице-премьеры стран ЕАЭС проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа

Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 22 апреля проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС, передает БЕЛТА.

— Двадцатого апреля состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию некоторых вопросов стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, — рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. — В результате конструктивного диалога удалось продвинуться по трем из четырех вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС.

— Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции, — отметили в ЕЭК.