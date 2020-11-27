Рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Юрия Назарова и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялась сегодня в формате видеоконференции, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского Правительства.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов.
По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены.
Фото: пресс-служба Совета Министров Беларуси
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Вице-премьеры Беларуси и России обсудили вопросы поставки нефти и природного газа
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