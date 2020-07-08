Вице-министр экономики и инноваций Литвы: Беларусь и Литва в условиях пандемии смогли сохранить логистические связи

Беларусь и Литва во время пандемии смогли сберечь логистические связи. Об этом рассказала вице-министр экономики и инноваций Литовской Республики Екатерина Рояка на онлайн-встрече "Беларусь – Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", пишет БЕЛТА.





"За предыдущие десятилетия взаимная торговля между нашими странами увеличилась в 2,5 раза, это действительно большой шаг вперед, но COVID-19 повлиял на экономические взаимосвязи. Правда, мы сумели сохранить логистические цепочки, что имеет большое значение", – подчеркнула Екатерина Рояка. По мнению вице-министра, несмотря на мощнейший удар, нанесенный пандемией экономике государств, она дает также и новые возможности для вкладов.

"За послeднее время не только бизнес, но и прaвительства разных стрaн перeшли на цифровые каналы, что знaчительно облeгчило взаимоотношeния. Максимально оцифровaнный обмен информaцией, мнeниями дает возможность упростить работу при закрытых границах. Безусловно, за последнее врeмя такие экономические сдвиги, как снижение цен на нефть, ограничение экспорта, уменьшение потребления, оказали очень негативное влияние на торговлю – замедлилось развитие экономик. Мы видим, что наши экономические партнеры сталкиваются с большими трудностями и теперь основной драйвер роста – это интеграция", – считает замминистра.

Вице-министр выразила надежду, что сегодняшняя онлайн-встреча представителей бизнеса двух стран позволит рассмотреть не только риски в связи с пандемией, но и новые возможности, которые помогут увеличить товарооборот Беларуси и Литвы, а также укрепить деловые связи.