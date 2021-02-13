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  2. "Витэн" разгромил "Минск" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

"Витэн" разгромил "Минск" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Спортсмены оршанского "Витэна" продолжают побеждать в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 14-ю викторию кряду оршанцы одержали сегодня, разгромив на своей площадке аутсайдера турнира "Минск" с сухим счетом 5:0. В первом тайме ворота гостей поразили Артем Рось и Павел Раговик, а после перерыва еще три гола забили Евгений Перемитин, Артем Якубов и Руслан Лазюк.

Еще в одном сегодняшнем поединке светлорорский ЦКК у себя дома переиграл гродненский клуб "УВД-Динамо" с минимальным преимуществом в счете - 5:4. Позже "Лида" примет на своей арене столичный "Дорожник".

Остальные встречи 14-го тура состоятся в воскресенье, 14 февраля: "Столица" (Минск) - БЧ (Гомель), "Борисов-900" - ВРЗ (Гомель), "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Охрана-Динамо" (Минск).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Витэн" - 42 очка (14 матчей), ВРЗ - 34 (13), "Столица" - 33 (13), БЧ - 28 (13).

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 20 мячей.


По материалам БЕЛТА

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