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Витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник с высотой подъема стрелы в 45 метров

Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск новой для себя продукции – подъемника ВИПО-45 с телескопической стрелой. Специалисты предприятия работали над созданием техники около полугода с момента конструирования до создания опытного образца. Об этом сообщает БЕЛТА.


Высота подъема стрелы составляет 45 м, вылет – на 28 м, а грузоподъемность равняется 450 кг. Для предприятия данный подъемник является самым высоким из тех, что оборудованы телескопической стрелой. Она работает по принципу рыболовной удочки: колена выезжают одно за другим.

– Такая особенность очень помогает в работе. Машина сможет подъехать вплотную к объекту и поднять работника вверх. Техника многофункциональная, ее могут использовать энергетики, нефтяники, спасатели, строители, – рассказал директор завода Андрей Гарафонов.

Оборудование возможно установить на шасси любого производителя. В мире производит подобные машины только Республика Корея.

Этот подъемник – импортозамещающая продукция для страны. На нее уже получены заказы из Беларуси, России, Украины, Казахстана.

– Радует, что в последние месяцы много отгрузок нашего товара идет в Беларусь. Технику берут энергетики из разных регионов, – добавил технический директор завода.

Фото: agpvipo.com
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