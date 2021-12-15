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  2. Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина

Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина

Сегодня в Витебске состоялась сессия Витебского областного Совета депутатов. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании Указа Главы государства и по поручению Президента представил депутатам кандидатуру Александра Субботина на утверждение в должности председателя Витебского облисполкома.

Александр Субботин

Глава Администрации Президента отметил, что Александр Субботин родился недалеко от Витебска, доктор биологических наук, профессор. Работал в Администрации Президента, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, помощником Президента по Витебской и Могилевской областям, с июня 2020 года был заместителем Премьер-министра. Отметил Игорь Сергеенко и опыт работы Александра Субботина в Евразийской экономической комиссии.

– Александр Михайлович является высококвалифицированным управленцем, специалистом в области сельского хозяйства. Взвешенный, корректный, не принимает поспешных кадровых и иных решений. В его стиле руководства отмечается отсутствие волокиты и формализма, доступен в общении с людьми, – отметил Игорь Сергеенко, характеризуя нового председателя облисполкома.

Игорь Сергеенко

По его словам, уехав из Витебской области, Александр Субботин не отошел от проблем региона:

– Он принимал участие в разработке ряда программ по развитию села. Координирует разработку программ социально-экономического развития витебского региона, Оршанского района.

Игорь Сергеенко выразил уверенность, что Александр Субботин сможет без потери времени войти в курс дела и поднимет работу Витебской области на более высокий уровень.






Фото: БЕЛТА
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