Витебский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Субботина

Сегодня в Витебске состоялась сессия Витебского областного Совета депутатов. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на основании Указа Главы государства и по поручению Президента представил депутатам кандидатуру Александра Субботина на утверждение в должности председателя Витебского облисполкома.
Александр Субботин
Глава Администрации Президента отметил, что Александр Субботин родился недалеко от Витебска, доктор биологических наук, профессор. Работал в Администрации Президента, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, помощником Президента по Витебской и Могилевской областям, с июня 2020 года был заместителем Премьер-министра. Отметил Игорь Сергеенко и опыт работы Александра Субботина в Евразийской экономической комиссии.
– Александр Михайлович является высококвалифицированным управленцем, специалистом в области сельского хозяйства. Взвешенный, корректный, не принимает поспешных кадровых и иных решений. В его стиле руководства отмечается отсутствие волокиты и формализма, доступен в общении с людьми, – отметил Игорь Сергеенко, характеризуя нового председателя облисполкома.
Игорь Сергеенко
По его словам, уехав из Витебской области, Александр Субботин не отошел от проблем региона:
– Он принимал участие в разработке ряда программ по развитию села. Координирует разработку программ социально-экономического развития витебского региона, Оршанского района.
Игорь Сергеенко выразил уверенность, что Александр Субботин сможет без потери времени войти в курс дела и поднимет работу Витебской области на более высокий уровень.
Фото: БЕЛТА