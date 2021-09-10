Витебский драмтеатр им. Якуба Коласа в этом сезоне отметит свое 95-летие. Расскажем, какими постановками

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа отмечает в этом году 95-летие. Этому событию посвящен весь 96-й театральный сезон, открытие которого состоится 12 сентября.





12 сентября будет показан спектакль «Нестерка», который в этом году тоже отмечает юбилей. С 1941 года постановка сохраняется на коласовской сцене. Как сообщил художественный руководитель театра Михаил Краснобаев, сейчас спектакль обновили, ввели четырех новых актеров. В постановке задействована вся труппа, и это лучший подарок коллективу к юбилею.

Премьерой еще одного спектакля, в котором также будет играть весь состав, отметят день рождения театра 21 ноября. Постановку трагикомедии «Тиль» по пьесе Григория Горина осуществляет Михаил Краснобаев. В декабре состоятся еще две премьеры – моноспектакль актрисы Зинаиды Гурбо «Сказки Короткевича» и «Когда запоет петух» Алеся Замковского в постановке Андрея Жигура. Будут и другие новинки, но какие именно, станет известно ближе к Новому году.

Для труппы эта осень будет напряженной – сплошные гастроли и фестивали. Обменные гастроли с Могилевским областным драмтеатром в сентябре, с Гомельским молодежным театром – в октябре. Затем Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи», Республиканский фестиваль национальной драматургии им. В. Дунина-Мартинкевича в Бобруйске и Республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия».

К сожалению, из-за пандемии были потери и у театра. Как человеческие (многие помнят про первую смерть от коронавируса актера Виктора Дашкевича), так и материальные. Чтобы сохранить жизни коллектива, в 2020 году в отпуск всех отправили в апреле вместо августа. Да и люди перестали массово ходить на спектакли, упала средняя наполняемость зала. Сейчас потихоньку зритель возвращается, отметил директор театра Александр Старых и высказал надежду, что новые спектакли помогут все вернуть на круги своя.

СПРАВКА

Национальный государственный академический драматический театр имени Якуба Коласа (в то время Белорусский Драматический театр Второй – БДТ-2) открыт в Витебске 21 ноября 1926 года.

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