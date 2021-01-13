Витебские таможенники выявили крупную партию новых автомобильных запчастей, скрытых в железнодорожном контейнере, сообщили в Витебской таможне.
Контейнер следовал по железнодорожному пути из Латвии на территорию ЕАЭС вместе с аналогичным товаром, но ранее бывшем в употреблении. В РПТО «Полоцк» сотрудники таможни во время проведения досмотра обнаружили несоответствие перемещаемого товара с указанными в сопроводительных документах сведениями. «При этом некоторые детали были расположены среди заявленных таким образом, что без полной выгрузки и пересчета товара обнаружить довложение не представлялось возможным. Всего же сокрытием от таможенного контроля перемещалось 677 единиц автозапчастей на сумму свыше 120 тыс. рублей», – отметили в таможне.
По данному факту таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 500 базовых величин с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.
Фото Витебской таможни
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Витебские таможенники задержали нелегальную партию автозапчастей на 120 тысяч рублей
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