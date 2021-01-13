Витебские таможенники задержали нелегальную партию автозапчастей на 120 тысяч рублей

– отметили в таможне.По данному факту таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 500 базовых величин с конфискацией сокрытого товара или без конфискации по решению суда.Фото Витебской таможни