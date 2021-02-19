Витебские спасатели победили на республиканском многоборье МЧС

Девять команд стартовали 17 февраля в лесном массиве под Рубой. На финиш они пришли в пятницу возле деревни Зуи Витебского района. Максимально уставшими, но довольными, ведь, как и положено настоящим профессионалам, выдержали экзамен достойно. В прошлом году такие же соревнования прошли на Гомельщине, но при плюсовых температурах. Витебская область встретила крепкими, до минус 20 градусов морозами, снегами и ветрами. Лучшие спасатели Беларуси прошли несколько десятков километров и полсотни разнообразных этапов, в том числе ночных, связанных с решением профессиональных задач, с привлечением инженерной и специальной техники, авиации МЧС.Победителями многоборья 2021 года стали хозяева состязаний – команда Витебского областного управления МЧС. Ее капитана – старшего помощника начальника штаба ликвидации ЧС Оршанского ГРОЧС Илью Борознова – переполняют эмоции:В тройке сильнейших также представители Гомельщины и Минской области, занявшие второе и третье места соответственно. С завершением соревнований команды поздравил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Победителям и участникам вручили медали, дипломы и памятные подарки, в том числе от Белорусского добровольного пожарного общества.Фото Витебского областного управления МЧС