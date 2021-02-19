Витебские спасатели победили на республиканском многоборье МЧС

Трое суток напряженной борьбы и испытаний стихией позади. В Витебске подвели итоги республиканских соревнований МЧС по многоборью «Поисково-спасательные работы в природной среде». Северный регион принимал их впервые и справился на все сто.
Девять команд стартовали 17 февраля в лесном массиве под Рубой. На финиш они пришли в пятницу возле деревни Зуи Витебского района. Максимально уставшими, но довольными, ведь, как и положено настоящим профессионалам, выдержали экзамен достойно. В прошлом году такие же соревнования прошли на Гомельщине, но при плюсовых температурах. Витебская область встретила крепкими, до минус 20 градусов морозами, снегами и ветрами. Лучшие спасатели Беларуси прошли несколько десятков километров и полсотни разнообразных этапов, в том числе ночных, связанных с решением профессиональных задач, с привлечением инженерной и специальной техники, авиации МЧС.
Победителями многоборья 2021 года стали хозяева состязаний – команда Витебского областного управления МЧС. Ее капитана – старшего помощника начальника штаба ликвидации ЧС Оршанского ГРОЧС Илью Борознова – переполняют эмоции:
– Конечно, мы довольны – не только за себя, но и за коллег, все вместе мы справились. Хотя из-за сюрпризов погоды сделать это было непросто. Что показалось самым сложным? В первый же день нам выпало спасать условного пострадавшего (макет с весом живого человека) на доломитовом карьере в Рубе. Мороз, большие перепады рельефа, сильный ветер, буквально сдувавший с карьера – вот он, настоящий вызов!
В тройке сильнейших также представители Гомельщины и Минской области, занявшие второе и третье места соответственно. С завершением соревнований команды поздравил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Победителям и участникам вручили медали, дипломы и памятные подарки, в том числе от Белорусского добровольного пожарного общества.
Фото Витебского областного управления МЧС
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Витебские спасатели победили на республиканском многоборье МЧС
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