Маленьких витебчан, их родителей, а также гостей города приглашают завтра организаторы республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних!» Витебское областное управление МЧС, филиал Белгосстраха по Витебской области, Белорусское добровольное пожарное общество.
– Ростовые куклы и фотозона, игровые конкурсы, аттракционы «Веселый альпинист», «Дымовая завеса» и «Попади в мишень», демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования – будет много интересного – поделилась сценарием насыщенной программы начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Витебского УМЧС Наталья Туркова. – Изюминкой праздника станут забеги в ползунках, парад участников открытого конкурса-смотра на лучшее оформление детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей в пожарную аварийно-спасательную технику будущего и дефиле юных спасателей в дизайнерских костюмах для людей этой профессии. Они специально разработаны для участия в акции.
Кроме того, гостей ожидает насыщенная концертная программа и творческие номера от лучших детских коллективов Витебска.
Начало мероприятия в 17:00 на площади Победы.
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Витебские спасатели напомнят о безопасности детей гонками в ползунках и парадом колясок
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