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  2. Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка

Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка

Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ) подписала договор с городским зоопарком. Учебное заведение теперь присматривает за зубром Борисом, сообщает БЕЛТА.


По словам директора зоопарка Ирины Орловой, брать под опеку животное – мировая практика, которая в Беларуси еще не прижилась. Позаботиться о животных может любой желающий. Люди, исходя из финансовых возможностей, выбирают животное, затем в зоопарке высчитывают сумму для прокорма в течение месяца. Если все устраивает, то заключается договор на опекунство. 

– Ветеринарная академия будет кормить зубра – раз в месяц поставлять питание. Конечно, все будет зависеть от потребностей животного, но пока договорились о предоставлении корма, – пояснила директор зоопарка. 


Сейчас больше всего средств уходит на питание львов и обезьян. Хищникам нужно много мяса, а приматы не могут жить без фруктов. 
Зубра Бориса приобрели в десятимесячном возрасте в Могилевском зоосаде на пожертвования витебчан. Суточный рацион у семилетнего гиганта основательный – 15 кг сена, 5–7 кг зерна и около 8 кг овощей. Он здоров, чувствует себя хорошо. 

Для Витебского зоопарка это первый случай, когда учреждение взяло под опеку животное. Ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко отметил, что вуз давно сотрудничает с зоопарком: здесь проходят занятия и практика, студенты-волонтеры помогают животным. 

– Выбрали зубра, потому что это животное, наиболее близкое к сельскохозяйственным. Про опекунство говорили давно. И когда в декабре 2020-го зоопарк обратился за помощью к населению, это нас подтолкнуло к реализации задумки. Тем самым мы показываем положительный пример другим. У нас с зоопарком отношения давние и приятельские. Необязательно оформлять опекунство, есть и другие договоры, которые позволяют на законных основаниях помогать животным, – добавил ректор.


В Витебском зоопарке обитают 150 животных. Недавно у лам впервые родился малыш. Чтобы защитить его от холода, животное переселили в кабинет директора. Кроме того, четыре дня назад в зоопарк перевезли лебедей, которые ютились на замерзающей реке Витьба. В холода зверей кормят чаще, обезьянкам даже дают горячий чай.
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