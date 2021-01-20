Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка

По словам директора зоопарка Ирины Орловой, брать под опеку животное – мировая практика, которая в Беларуси еще не прижилась. Позаботиться о животных может любой желающий. Люди, исходя из финансовых возможностей, выбирают животное, затем в зоопарке высчитывают сумму для прокорма в течение месяца. Если все устраивает, то заключается договор на опекунство.– пояснила директор зоопарка.Сейчас больше всего средств уходит на питание львов и обезьян. Хищникам нужно много мяса, а приматы не могут жить без фруктов.Зубра Бориса приобрели в десятимесячном возрасте в Могилевском зоосаде на пожертвования витебчан. Суточный рацион у семилетнего гиганта основательный – 15 кг сена, 5–7 кг зерна и около 8 кг овощей. Он здоров, чувствует себя хорошо.Для Витебского зоопарка это первый случай, когда учреждение взяло под опеку животное. Ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко отметил, что вуз давно сотрудничает с зоопарком: здесь проходят занятия и практика, студенты-волонтеры помогают животным.– добавил ректор.В Витебском зоопарке обитают 150 животных. Недавно у лам впервые родился малыш. Чтобы защитить его от холода, животное переселили в кабинет директора. Кроме того, четыре дня назад в зоопарк перевезли лебедей, которые ютились на замерзающей реке Витьба. В холода зверей кормят чаще, обезьянкам даже дают горячий чай.