В 2020 году в Витебской таможне более 55% экспортных деклараций было оформлено автоматически, сообщили в ведомстве.
– В автоматическом режиме в зоне деятельности Витебской таможни на территорию Евразийского экономического союза оформляются как экспортируемые, так и импортируемые товары, а также помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита, – отметили в таможне.
Благодаря использованию современных информационных технологий объем выпускаемых в автоматическом режиме партий товаров вырос в разы. В частности, вывозимых – в четыре раза, ввозимых – в 2,9 раза.
– Применение технологии автоматического выпуска товаров способствует сокращению сроков их оформления и уменьшению времени нахождения транспортных средств в пунктах пропуска, а также созданию благоприятных условия для пересечения границы и транзита товаров по территории Беларуси, – добавили в таможне.
Фото: Витебская таможня
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Витебская таможня в 2020 году более 55% экспортных деклараций оформила автоматически
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