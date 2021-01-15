Витебская таможня в 2020 году более 55% экспортных деклараций оформила автоматически

– отметили в таможне.Благодаря использованию современных информационных технологий объем выпускаемых в автоматическом режиме партий товаров вырос в разы. В частности, вывозимых – в четыре раза, ввозимых – в 2,9 раза.– добавили в таможне.Фото: Витебская таможня