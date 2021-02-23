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«Витебская лыжня – 2021» соберет любителей зимних забав в Городке

Областной спортивно-художественный праздник «Витебская лыжня-2021» соберет поклонников зимних забав и здорового образа жизни в Городке, сообщили в Витебском облисполкоме.

Фото носит иллюстративный характер

Мероприятие состоится 27 февраля в 11:00 в урочище Воробьевы горы. Насыщенная программа мероприятий включает лыжные эстафеты с участием работников всех уровней государственной власти, гонки среди учащихся, студентов, клубов по физической культуре и спорту предприятий и организаций, жителей области. Гости и участники праздника смогут поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, дартсу, шашкам, шахматам. Также запланировано проведение зимней эстафеты ”Снежные забавы“, конкурса снежных фигур, спортивно-развлекательных мероприятий: конкурсов, игр, викторин. 

Кроме того, во время праздника будет организована работа пунктов проката спортивного инвентаря, площадок безопасности, выездной торговли и военно-полевой кухни. Веселую атмосферу на протяжении всего дня помогут поддержать творческие коллективы района.

Для доставки жителей и гостей праздника с 9:00 до 16:00 будет организовано автобусное сообщение по расписанию буднего дня по маршрутам ”Витебск – Городок“ и ”Городок – Витебск“ с заездом к месту проведения мероприятий.
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Фото: Павел БОГУШ
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