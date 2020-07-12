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  2. «Витебск» прервал семиматчевую победную серию «Немана»

«Витебск» прервал семиматчевую победную серию «Немана»

В Витебске состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда сыграла вничью с «Неманом» — 0:0.

Зрители в этот дождливый вечер наблюдали совсем нескучную и абсолютно равную игру. Обе команды имели по несколько хороших возможностей открыть счет, но ни одна не заслуживала поражения, поэтому ничья — более чем справедливый итог противостояния.

К слову, если на поле футболисты разошлись миром, то за его пределами после финального свистка у скамеек запасных не обошлось без потасовки. К счастью, до рукоприкладства не дошло, а главные тренеры Сергей Ясинский и Игорь Ковалевич признали, что это всего лишь эмоции, которые сложно сдержать после такой зарубы.

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Таким образом, у гродненцев прервалась семиматчевая победная серия, которая началась 21 мая после того, как руководство клуба выдало главкому две недели на исправление турнирного положения. С задачей Ковалевич не просто справился, а явно перевыполняет план — «Неман» идет третьим и имеет игру в запасе. В случае победы над «Минском» в отложенном матче гродненцы догонят лидирующий «Шахтер» и будут делить с ним первое место. Неплохо для команды, которая два месяца назад шла совсем рядом с зоной вылета.

«Витебск» при вполне приличной игре пока решает совсем другие задачи. «Северяне» в последних десяти турах проиграли всего один раз — «Торпедо-БелАЗ» на выезде (0:1), но в то же время одержали всего две победы. Любопытно, что команда Ясинского умудряется регулярно «цеплять» фаворитов чемпионата — из Витебска с тремя баллами не ухал ни один прошлогодний призер — победа над брестским «Динамо» (1:0), ничьи с БАТЭ (2:2) и «Шахтером» (0:0), но сама же теряет очки с аутсайдерами. В итоге «Витебск» располагается на довольно скромной десятой позиции.

Ранее сегодня «Рух» на выезде буквально уничтожил «Энергетик-БГУ» (8:1), а столичное «Динамо» в городском дерби минимально переиграло «Минск» (1:0).

Напомним, что встреча брестского «Динамо» и «Слуцка» была перенесена из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей).

2. БАТЭ – 31 (17).

3. «Неман» – 30 (16).

4. РЦОР-БГУ – 29 (17).

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16).

6. «Динамо» (Минск) – 26 (17).

7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17).

8. «Рух» – 25 (17).

9. «Ислочь» – 23 (17).

10. «Витебск» – 23 (17).

11. «Славия» – 22 (17).

12. «Слуцк» – 18 (16).

13. «Городея» – 16 (17).

14. «Минск» – 15 (15).

15. «Смолевичи» – 14 (16).

16. «Белшина» – 10 (17).

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