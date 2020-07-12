«Витебск» прервал семиматчевую победную серию «Немана»

В Витебске состоялся заключительный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда сыграла вничью с «Неманом» — 0:0.
Зрители в этот дождливый вечер наблюдали совсем нескучную и абсолютно равную игру. Обе команды имели по несколько хороших возможностей открыть счет, но ни одна не заслуживала поражения, поэтому ничья — более чем справедливый итог противостояния.
К слову, если на поле футболисты разошлись миром, то за его пределами после финального свистка у скамеек запасных не обошлось без потасовки. К счастью, до рукоприкладства не дошло, а главные тренеры Сергей Ясинский и Игорь Ковалевич признали, что это всего лишь эмоции, которые сложно сдержать после такой зарубы.
«Витебск» при вполне приличной игре пока решает совсем другие задачи. «Северяне» в последних десяти турах проиграли всего один раз — «Торпедо-БелАЗ» на выезде (0:1), но в то же время одержали всего две победы. Любопытно, что команда Ясинского умудряется регулярно «цеплять» фаворитов чемпионата — из Витебска с тремя баллами не ухал ни один прошлогодний призер — победа над брестским «Динамо» (1:0), ничьи с БАТЭ (2:2) и «Шахтером» (0:0), но сама же теряет очки с аутсайдерами. В итоге «Витебск» располагается на довольно скромной десятой позиции.
Ранее сегодня «Рух» на выезде буквально уничтожил «Энергетик-БГУ» (8:1), а столичное «Динамо» в городском дерби минимально переиграло «Минск» (1:0).
Напомним, что встреча брестского «Динамо» и «Слуцка» была перенесена из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей).
2. БАТЭ – 31 (17).
3. «Неман» – 30 (16).
4. РЦОР-БГУ – 29 (17).
5. «Динамо» (Брест) – 26 (16).
6. «Динамо» (Минск) – 26 (17).
7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17).
8. «Рух» – 25 (17).
9. «Ислочь» – 23 (17).
10. «Витебск» – 23 (17).
11. «Славия» – 22 (17).
12. «Слуцк» – 18 (16).
13. «Городея» – 16 (17).
14. «Минск» – 15 (15).
15. «Смолевичи» – 14 (16).
16. «Белшина» – 10 (17).