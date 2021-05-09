Витебск празднует День Победы - стрим

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В городе над Двиной мероприятия, посвященные 9 мая, начнутся с торжественного шествия по площади Победы и возложения цветов к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Празднования продолжат концерт «Спасибо героям за мирное небо!», выставка военной техники, спортивные игры, конкурсы. На Аллее воинской славы развернется интерактивная площадка, где можно будет увидеть обмундирование и униформу солдат и офицеров Красной Армии военных лет. Концертно-развлекательная программа с участием духовых оркестров ждет гостей праздника в парке Победителей. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях.