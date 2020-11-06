В Витебске завершился очередной матч 28-го тура чемпионата страны по футболу. Местная одноименная команда и брестский «Рух» разошлись миром – 0:0.
Перед игрой имелись основания предполагать яркий и результативный футбол. Например, на это указывало то, что в семи последних матчах ЧБ с участием «Руха» было забито 35 мячей (то есть в среднем по пять за игру). Да и «Витебск» любит и умеет атаковать.
Однако предстартовые прогнозы не оправдались. Голевые возможности возникали. Однако ни одного из своих моментов команды реализовать не смогли – и, как следствие, поединок закончился безголевой ничьей.
Зато в первом матче тура, состоявшемся сегодня несколько ранее, зрители увидели сразу семь голов: «Минск» в драматичной борьбе переиграл «Ислочь» со счетом 4:3, причем забил решающий мяч в компенсированное время.
Завтра сыграют «Смолевичи» – «Неман», «Слуцк» – «Городея», «Динамо» (Брест) – «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» – БАТЭ. А на послезавтра запланированы встречи «Белшина» – РЦОР-БГУ и «Славия» – «Динамо» (Минск).
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 53 очка (27 матчей). 2. «Шахтер» – 52 (27). 3. «Динамо» (Брест) – 48 (27). 4. «Неман» – 47 (27). 5. «Торпедо-БелАЗ» – 47 (27). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (28). 8. «Рух» – 41 (28). 9. «Минск» – 37 (28). 10. РЦОР-БГУ – 35 (27). 11. «Витебск» – 35 (28). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 27 (27). 14. «Слуцк» – 27 (27). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (27).
Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. Его ближайшим преследователем является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся 16 раз.
Фото: rukh.by
Опубликовано:
527
«Витебск» и «Рух» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter