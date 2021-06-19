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«Витебск» и «Рух» не выявили победителя в поединке чемпионата Беларуси по футболу

В Витебске завершился первый сегодняшний матч 13-го тура футбольного чемпионата страны. Местная одноименная команда и брестский «Рух» разошлись миром – 0:0.


На стартовом турнирном отрезке этот счет был самым популярным в играх с участием «Витебска»: сразу пять встреч «северян» из семи закончились именно с таким результатом. Затем был другой, более яркий, отрезок. Но сегодня подопечные Евгения Чернухина вернулись к своему излюбленному счету.

Несмотря на то что «Рух», борющийся за медали, считался фаворитом, в целом игра носила равный характер. И закономерность ничейного исхода сомнений не вызывает.

Сегодня еще состоятся матчи «Гомель» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник» и «Динамо» (Минск) – БАТЭ.

А четыре игры тура прошли позавчера и вчера. «Минск» сломил сопротивление РЦОР-БГУ – 2:1. «Неман» и «Славия» поделили очки – 2:2. «Шахтер» продлил свою впечатляющую победную серию до 13 встреч, разгромив «Слуцк» – 4:1. А брестское «Динамо» и «Сморгонь» сыграли вничью – 2:2.

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 39 очков (13 матчей). 2. БАТЭ – 29 (12). 3. «Рух» – 25 (13). 4. «Динамо» (Минск) – 23 (12). 5. «Гомель» – 21 (12). 6. «Минск» – 19 (13). 7. «Витебск» – 19 (13). 8. «Динамо» (Брест) – 19 (13).  9. РЦОР-БГУ – 15 (13). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (12). 11. «Ислочь» – 14 (12). 12. «Слуцк» – 11 (13). 13. «Славия» – 9 (13). 14. «Неман» – 8 (13). 15. «Сморгонь» – 6 (13). 16. «Спутник» – 4 (12).

Список бомбардиров возглавляет форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

Фото: rukh.by
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