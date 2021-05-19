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  2. «Витебск» добился минимальной победы над «Ислочью» в матче футбольного чемпионата Беларуси

«Витебск» добился минимальной победы над «Ислочью» в матче футбольного чемпионата Беларуси

В Молодечно завершился первый матч десятого тура чемпионата страны по футболу. «Ислочь» потерпела поражение от «Витебска» со счетом 0:1.


На стартовом отрезке сезона «Витебск», поставивший на поток счет 0:0, был, наверное, самой скучной командой чемпионата, из-за чего даже поползли разговоры о том, что ей придется бороться за выживание. Но в последних турах дела дружины Евгения Чернухина пошли в гору – и, как следствие, она уже поднялась в таблице на седьмое место.

«Ислочь», пусть даже и думает сейчас в первую очередь о воскресном финале Кубка против БАТЭ, – соперник не из разряда простых. И немало сложностей витебчанам «волки» создали. Но все же проиграли.

Победу «северянам» принес бразильский полузащитник Мараньяо Вандерсон, увенчавший усилия партнеров неотразимым ударом в быстрой контратаке на 55-й минуте.

Сегодня несколько позже еще состоится поединок БАТЭ – «Спутник». На 21 мая запланированы матчи «Шахтер» – «Динамо» (Минск) и «Славия» – «Гомель». А 22 мая этот тур закроется встречами «Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ», «Минск» – «Динамо» (Брест), «Рух» – «Неман» и РЦОР-БГУ – «Слуцк». 

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 27 очков (9 матчей), 2. «Динамо» (Минск) – 20 (9), 3. БАТЭ – 20 (9), 4. «Динамо» (Брест) – 17 (9), 5. «Гомель» – 15 (9), 6. «Рух» – 15 (9), 7. «Витебск» – 15 (10), 8. «Ислочь» – 13 (10), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 12 (9), 10. «Минск» – 10 (9), 11. «Славия» – 8 (9), 12. «Слуцк» – 7 (9), 13. «Неман» – 6 (9), 14. РЦОР-БГУ – 6 (9), 15. «Сморгонь» – 4 (9), 16. «Спутник» – 3 (9).

Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), который забил девять мячей. Его ближайшие преследователи – Дмитрий Комаровский («Ислочь») и Андрей Соловей («Гомель»), отличившиеся по шесть раз.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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