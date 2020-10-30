Витебчанка повредила милицейское авто – возбуждено уголовное дело

Установили, что девушка, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии в городе, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению охраны правопорядка из хулиганских побуждений ударила несколько раз ногой по служебному транспорту, а потом бросила в него палку. Причиненный ущерб составил BYN 405.Прокуратура города Витебска возбудила в отношении 22-летней местной жительницы уголовное дело о хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК. В отношении подозреваемой прокурор санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото Генеральной прокуратуры