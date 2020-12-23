Обманом мошенник заполучил деньги жительницы облцентра, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Витебские оперативники задержали 47-летнего жителя облцентра по подозрению в крупной афере: в 2014 году он обманом выманил у знакомой $ 6 тыс.
Установили, что мужчина завладел деньгами 55-летней женщины, вырученными от продажи квартиры. Для этого придумал такую схему и стал уверять горожанку, что на нее вышли милиционеры. Он рассказал, что в скором времени женщину привлекут к административной ответственности и направят в лечебно-трудовой профилакторий.
Он геройски предложил помочь знакомой и урегулировать все вопросы. За свой подвиг попросил сперва четыре тысячи, потом еще две (для оплаты услуги юриста). Спустя годы витебчанка узнала от милиционеров, что это был обман: все деньги "благодетель" оставил себе.
Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере.
Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению иных преступлений в сфере недвижимости, устанавливаются возможные соучастники его афер.
Фото: pixabay.com
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Витебчанка отдала аферисту крупную сумму денег
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