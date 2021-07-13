В Витебске местный житель во время семейного конфликта напал на сотрудника милиции.
Инцидент произошел днем 4 июля. В милицию обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что ее 68-летний отец скандалит с матерью и угрожает ей расправой. По прибытии правоохранителей один из них вместе с дочерью мужчины открыл дверь в квартиру. В этот момент 68-летний мужчина набросился на сотрудника милиции с ножом и нанес ему четыре удара.
Чуть позже нападающего задержали. Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначен ряд экспертиз.
– В отношении 68-летнего витебчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ст. 362 (покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел) и ст. 186 (угроза убийством) УК РБ. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время он находится под стражей. Установлено, что в момент случившегося фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего сотрудника милиции ничего не угрожает. Расследование продолжается, – сообщила sb.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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Витебчанин заключен под стражу за покушение на убийство милиционера
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