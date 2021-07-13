Витебчанин заключен под стражу за покушение на убийство милиционера

Инцидент произошел днем 4 июля. В милицию обратилась жительница областного центра, которая сообщила, что ее 68-летний отец скандалит с матерью и угрожает ей расправой. По прибытии правоохранителей один из них вместе с дочерью мужчины открыл дверь в квартиру. В этот момент 68-летний мужчина набросился на сотрудника милиции с ножом и нанес ему четыре удара.Чуть позже нападающего задержали. Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначен ряд экспертиз.– сообщила sb.by