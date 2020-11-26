Женщина избила своего супруга горячей сковородой и нанесла несколько ударов ножом, сообщает БЕЛТА.
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Об этом рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Все началось с застолья – семейная пара гостила у друзей в ночь с 3 на 4 сентября. 64-летняя женщина отправилась домой спать, а муж остался веселиться. Домой он вернулся уже утром 4 сентября. Жена встретила его недобрым словом и начала скандал. Обиженная витебчанка нанесла мужу удары руками, ногами и всем, что попалось ей под руку, в том числе и горячей сковородой с разогретым маслом. Бедняге удалось вырваться и убежать. Соседи вызвали ему скорую помощь. Он был госпитализирован.
Расследование уголовного дела завершено. Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). К подозреваемой применена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Материалы будут направлены в суд.
Фото: flashnord.com
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Витебчанин вернулся домой под утро – жена избила его горячей сковородой
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