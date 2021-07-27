Житель Витебска нанес удары ножом жене и младенцу.
Фото: СК
Трагедия произошла 26 июля около 20:30.
– 32-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его 31-летней супругой произошла ссора. Витебчанин схватил кухонный нож и нанес им удары жене и дочке, после чего скрылся с места происшествия. Раненая женщина вызвала "скорую помощь" и вместе с месячным ребенком была госпитализирована. От полученных ран младенец скончался. На данный момент жизни 31-летней витебчанки ничего не угрожает, – сообщила sb.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данному факту проводится проверка. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертиз.
– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего) УК РБ. Мужчина задержан. Ранее он не привлекался, – уточнила Оксана Лазько.
Опубликовано:
4473
Витебчанин нанес ножевые ранения жене и ребенку – младенец скончался
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter