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  2. Витебчанин хранил дома боеприпасы

Витебчанин хранил дома боеприпасы

Житель областного центра хранил у себя дома боеприпасы, сообщает УВД Витебского облисполкома.


– В этом месяце оперативники получили информацию о том, что горожанин незаконно хранит дома боеприпасы. При осмотре его жилища правоохранители обнаружили патроны для охотничьего ружья и пистолета Макарова. Мужчина пояснил, что работает дворником и патроны нашел возле мусорного бака, – прокомментировали в милиции. 

Все боеприпасы были изъяты. Проводится проверка по факту  незаконного хранения.

Сотрудники милиции напоминают, что незаконное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность по ст. 295 УК. 

– Если вы стали очевидцем правонарушения, просим обратиться в милицию по телефону 102, – добавили в УВД Витебщины.  

Фото из архива БЕЛТА
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