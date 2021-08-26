Витебчанин хранил дома боеприпасы

Житель областного центра хранил у себя дома боеприпасы, сообщает УВД Витебского облисполкома.
– В этом месяце оперативники получили информацию о том, что горожанин незаконно хранит дома боеприпасы. При осмотре его жилища правоохранители обнаружили патроны для охотничьего ружья и пистолета Макарова. Мужчина пояснил, что работает дворником и патроны нашел возле мусорного бака, – прокомментировали в милиции.
Все боеприпасы были изъяты. Проводится проверка по факту незаконного хранения.
Сотрудники милиции напоминают, что незаконное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность по ст. 295 УК.
– Если вы стали очевидцем правонарушения, просим обратиться в милицию по телефону 102, – добавили в УВД Витебщины.
Фото из архива БЕЛТА