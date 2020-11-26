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Виталий Кличко выпустил сборник со своими цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал самоироническую книгу-сборник, в которой разместил свои самые известные цитаты. Книга вышла под названием "Кто не слышал, тот увидит!" в подарочном варианте, сообщает РИА Новости.


– Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная... Мы выдали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном, – сказал Кличко во время презентации, которая прошла в четверг, 26 ноября.

Мэр Киева обратил внимание на то, что в сборнике цитат "Кто не слышал, тот увидит!" разместились 14 самых известных высказываний мэра, еще две цитаты опубликованы на обложках. Каждую фразу сопровождает изображение, которое помогает читателю понять, в каких обстоятельствах она была произнесена.

Кличко добавил, что книга выпущена в подарочном варианте тиражом 3 тысячи экземпляров. Также отмечается, что книга будет иметь низкую стоимость. Средства, вырученные от продаж, поступят в благотворительный фонд Киева.

Кличко отметил, что вскоре начнется продажа книги в интернете, а в настоящий момент ведутся переговоры с издателями относительно увеличения тиража для того, "чтобы как можно больше людей смогли притронуться к этим шуткам".

– Это первое издание, но мы не исключаем, что будет расширение второго. Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию, – сообщил Кличко.

Он добавил, что не исключает возможности выпуска книги на иностранных языках, сейчас ее можно купить только на украинском. Мэр Киева также рассказал, что будет продолжать собирать свои знаменитые цитаты, которые, возможно, в дальнейшем соберет во второй том книги.

В сборник, в частности, вошли фразы: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и другие.

 Фото: РИА Новости
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