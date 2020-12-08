Вирусы и трояны могут попасть в смартфон через зарядку

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Они выяснили, что хакеры могли встраивать троянские программы во внешние зарядки и общедоступные блоки питания. Для заражения смартфона вирусом может хватить и одного подключения.Злоумышленники используют портативные зарядные устройства и таким способом заполучают информацию с зараженного гаджета. Троянские программы, попавшие в телефон таким образом, устанавливают рекламное ПО, крадут данные мобильного банкинга или заставляют "зомби-смартфон" добывать криптовалюту.Не стать жертвой киберпреступников можно. Не стоит заряжать ваш телефон общедоступными и бесплатными зарядками (например, теми, что предлагаются в торговых центрах). При покупке нового внешнего аккумулятора нужно обратить внимание на производителя. На Android-смартфоне не пользуйтесь «Режимом разработчика» – он может навредить безопасности устройства.