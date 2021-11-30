Вирусолог рассказал об особенностях заражения омикрон-штаммом

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях и специфических симптомах, с которыми могут столкнуться люди, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет Lenta.ru.
Специалист рассказал, что пока информации об этом штамме мало, но уже есть предположения о том, что новая вариация COVID-19 не приведет к серьезным последствиям для человечества, поскольку слабая симптоматика говорит о вырождении вируса.
Как пояснил ученый, омикрон-штамм характеризуется большим количеством мутаций в гене, кодирующем S-белок.
– Там 32 мутации, то есть 32 аминокислоты, заменились. Результат получился совсем не такой, как предыдущие версии, – разъяснил Альтштейн и назвал новый штамм самой "нестрашной" вариацией коронавируса.
– У всех людей, у которых был обнаружен этот омикрон, была слабая инфекция, заболевание текло легко с моноспецифическими симптомами: утомляемостью и небольшой температурой. Я думаю, что по мере того, как мы будем об омикроне узнавать, список этих симптомов расширится, но первое впечатление об этом вирусе такое: он не является неким страшным возбудителем, который нам сильно угрожает, – высказался главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.
При этом эксперт подчеркнул, что наличие 32 мутаций в S-белке может указывать на генетическую нестабильность.
– У вируса есть система, которая следит за мутабельностью вируса и снижает ее. Если она повреждается, вирус становится нестабильным и на высоком уровне он долго существовать не сможет, – уточнил Альтштейн.
Он добавил: теорию о том, что вирус вырождается, подтверждают многие данные.
– В Японии известный ученый, профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ исследовал последовательность разновидностей коронавируса на фазе падения эпидемии. Когда она шла вниз, штаммы, которые он исследовал, давали гораздо больше мутаций, чем при подъеме. Это подтверждает тот факт, что генетическая нестабильность может нарастать в процессе эпидемии, и это сработает против вируса. Таким образом, вирус начинает хуже размножаться, ему больше не нужно сохранять свойство вызывать тяжелое заболевание. Он становится более слабым и мягким, но может хорошо выживать, – объяснил ученый.
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