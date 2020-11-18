Дело в том, что инфекция соединила в себе черты ряда других вирусов, пишет РИА Новости.
«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», – сказал вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов, уточняет Lenta.ru.
Такими особенностями стали, как отметил эксперт, дизрегуляция иммунной системы (характерная для вируса Эбола) и синдром диссеминированного свертывания крови (свойственный ряду заболеваний).
Фото: pixabay.com
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Вирусолог рассказал о необычном свойстве COVID-19
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