Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на повторное заражение коронавирусом

По словам специалиста, повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, однако вероятность такого исхода мала. При этом Анатолий Альтштейн подчеркнул, что переболевшему человеку стоит соблюдать меры предосторожности наравне со всеми, исключений нет.Вирусолог также отметил, что на повторное заражение может влиять протекание первой болезни. Прогноз возможно сделать на основании иммунного ответа организма человека. Если при первом заражении COVID-19 иммунитет был очень слабо выражен, что характерно для бессимптомной формы, то тогда человек с большей вероятностью может заболеть повторно.Фото Таты Кавериной