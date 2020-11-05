Основная защита от COVID-19 – естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавирусом, однако бывают и исключения. О том, можно ли повторно переболеть COVID-19, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет RG.RU.
По словам специалиста, повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, однако вероятность такого исхода мала. При этом Анатолий Альтштейн подчеркнул, что переболевшему человеку стоит соблюдать меры предосторожности наравне со всеми, исключений нет.
Вирусолог также отметил, что на повторное заражение может влиять протекание первой болезни. Прогноз возможно сделать на основании иммунного ответа организма человека. Если при первом заражении COVID-19 иммунитет был очень слабо выражен, что характерно для бессимптомной формы, то тогда человек с большей вероятностью может заболеть повторно.
Фото Таты Кавериной
Опубликовано:
1547
Вирусолог рассказал, какие факторы влияют на повторное заражение коронавирусом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются