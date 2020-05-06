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Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

Коронавирусом, по мнению врачей, можно заразиться и дома — через еду или питье. Такое мнение в интервью Пятому каналу высказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. В таком случае, по его словам, заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.


Чтобы обезопасить себя, эксперт призывает использовать кипяченую воду, мыть овощи и фрукты, проводить термическую обработку продуктов, то есть использовать обычную защиту для предупреждения кишечных инфекций, пишет РИА Новости.

При этом риск такого заражения, по словам вирусолога, достаточно низкий.

Чтобы снизить риск заражения от инфицированного человека, необходимо соблюдать простые правила: использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра, говорит эксперт. 


Также он рекомендует почаще протирать поверхности, на которых могут оседать частицы вируса.

Фото: pixabay


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