Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной

, - цитирует портал слова специалиста.Чумаков предполагает, что с появлением "омикрона" человечество сможет забыть про локдауны. Пока он сомневается, вытеснит ли "омикрон" другие штаммы коронавируса.Напоминаем, в конце прошлого месяца ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и привитые люди.