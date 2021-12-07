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  2. Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной

Вирусолог назвал штамм "омикрон" живой вакциной

Штамм коронавируса "Омикрон" может использоваться как живая вакциной. Такое мнение изданию Ura.ru выразил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. Об этом сообщает РИА Новости.


- Возможно природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, обретут иммунитет к болезнетворным вариантам, - цитирует портал слова специалиста.

Чумаков предполагает, что с появлением "омикрона" человечество сможет забыть про локдауны. Пока он сомневается, вытеснит ли "омикрон" другие штаммы коронавируса.

Напоминаем, в конце прошлого месяца ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и привитые люди.  
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Фото: РЕЙТЕР
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