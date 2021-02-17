«Вирус пока еще опасен»: ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома о пандемии, штаммах и прививках

К примеру, 7 февраля газета The Washington Post сообщила из Лондона о том, что Южно-Африканская Республика приостанавливает внедрение вакцины AZD1222, известной как оксфордская вакцина, после того, как некоторые исследования установили, что она неспособна предотвратить легкие случаи заболевания южноафриканским вариантом COVID-19. Это может стать проблемой для страны, где регистрируется наибольшее на Африканском континенте количество заболеваний и смертей.Много беспокойства по поводу эффективности и безопасности вакцин и в Великобритании.А как обстоят дела в Республике Беларусь?На мои вопросы ответил известный белорусский врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Олегович Стома.Отметим, что Игорь Олегович, как врач-инфекционист высшей квалификационной категории, практически участвует в противодействии эпидемии COVID-19. Он оказывает организационно-методическую помощь и консультирует в сложных случаях на территории Гомельской области.– рассказал он в разговоре со мной,Оставаясь практикующим врачом, Игорь Олегович глубоко вникает во все вопросы – как ученый с международным опытом. И вот как он ответил на мой вопрос, в какой точке развертывания пандемии мы находимся сейчас:– Сейчас много говорится о новых штаммах коронавируса: британском, южноафриканском, бразильском…– Сильно ли они отличаются от классического COVID-19?– Насколько эти новые штаммы нам угрожают?– Может ли вакцина «Спутник-V», которая уже применяется для вакцинации медицинских и социальных работников в нашей стране, защитить нас от «неклассических» штаммов?В подкрепление этого мнения Игорь Олегович проводит параллель с вакцинацией против гриппа.Игорь Олегович особо подчеркивает: в Беларуси сделали все, чтобы обеспечить население, и это серьезный успех:P. S.Уже после нашего разговора ТАСС со ссылкой на интервью российского разработчика вакцин Александра Гинцбурга сообщил о том, что «Спутник-V» обеспечивает защиту как минимум на 10 месяцев, а уровень антител у привитых таков, что позволяет им стать донорами плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID -19.Остается только ждать, когда прививка станет доступна в поликлиниках для всего населения нашей страны. Есть надежда, и даже уверенность, что ждать осталось недолго.Фото Гомельского государственного медицинского университета