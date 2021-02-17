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  2. «Вирус пока еще опасен»: ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома о пандемии, штаммах и прививках

«Вирус пока еще опасен»: ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома о пандемии, штаммах и прививках

В последнее время в разговорах о COVID-19 явно сменился тон. Появились проблески надежды, что вторая волна идет на спад. А главное – есть вакцины, которые помогут медикам в массовом порядке защитить людей. Как водится, не все голоса в этом хоре звучат с оптимизмом. 


К примеру, 7 февраля газета The Washington Post сообщила из Лондона о том, что Южно-Африканская Республика приостанавливает внедрение вакцины AZD1222, известной как оксфордская вакцина, после того, как некоторые исследования установили, что она неспособна предотвратить легкие случаи заболевания южноафриканским вариантом COVID-19. Это может стать проблемой для страны, где регистрируется наибольшее на Африканском континенте количество заболеваний и смертей.  

Много беспокойства по поводу эффективности и безопасности вакцин и в Великобритании.
А как обстоят дела в Республике Беларусь?

На мои вопросы ответил известный белорусский врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Игорь Олегович Стома. 

Отметим, что Игорь Олегович, как врач-инфекционист высшей квалификационной категории, практически участвует в противодействии эпидемии COVID-19. Он оказывает организационно-методическую помощь и консультирует в сложных случаях на территории Гомельской области.

– Помимо того, что я руководитель медицинского вуза, – рассказал он в разговоре со мной, – я всегда помню, что остаюсь врачом-инфекционистом. Врачей-инфекционистов не так много,  специальность штучная, элитная. 

Оставаясь практикующим врачом, Игорь Олегович глубоко вникает во все вопросы – как ученый с международным опытом. И вот как он ответил на мой вопрос, в какой точке развертывания пандемии мы находимся сейчас:

– Пандемия COVID-19 продолжается на сегодняшний день по всему миру. В Республике Беларусь идет снижение заболеваемости – в том числе благодаря усилиям медицинских работников в плане профилактики. Большую роль играет и возрастающее понимание обществом компонентов защиты. Это социальное дистанцирование, обработка рук, проветривание помещений, масочный режим. Плюс часть населения уже иммунна к инфекции COVID-19. Свой определенный компонент уже накладывает вакцинация. Но при этом надо понимать, что вирус пока имеет свойства пандемического, то есть пока еще достаточно опасен, и относиться к нему надо серьезно. 


– Сейчас много говорится о новых штаммах коронавируса: британском, южноафриканском, бразильском… 

– Первый прозвучавший в прессе штамм – британский – был выявлен в Великобритании, потому что в этой стране один из самых высоких в мире процент секвенирования выделенных образцов. То есть они берут образцы вируса от пациентов с COVID-19 и больше чем в половине случаев определяют его полную генетическую последовательность. Мало какие страны мира могут себе это позволить, потому что это все затратно. А когда вы изучаете большую часть выделенных вирусов, вы будете первыми, кто найдет определенные изменения в его структуре.

– Сильно ли они отличаются от классического COVID-19?

– Сегодня уже точно доказано, что британский штамм характеризуется более высокой контагиозностью, то есть заразностью. Что касается более тяжелого течения заболевания, этот вопрос пока остается открытым. Он дискутируется. Есть предположение, что британский штамм может вызывать более тяжелые формы заболевания, однако доказательные данные не получены. Что касается других вариантов вируса, они не настолько выраженно отличаются от основного. В целом скорость мутации коронавируса значительно ниже, чем, например, вируса гриппа. 

– Насколько эти новые штаммы нам угрожают?

– Важно понимать, что принципы лечения на сегодняшний день одинаковы. И современные протоколы – как международные, так и отечественные – не подразумевают отдельных подходов к лечению в зависимости от штамма коронавируса. Я также хочу подчеркнуть, что наши отечественные протоколы в полной мере модернизированы. Мы применяем самые современные методы, в том числе иммунотерапию для борьбы с так называемым цитокиновым штормом. Мы готовы к лечению пациентов с новым штаммом коронавируса.  

– Может ли вакцина «Спутник-V», которая уже применяется для вакцинации медицинских и социальных работников в нашей стране, защитить нас от «неклассических» штаммов?

– На сегодняшний день те данные, которые собраны по всему миру, говорят о том, что лицензированные вакцины будут эффективны против новых штаммов коронавируса. Считается, что будет эффективна и вакцина «Спутник-V», и пептидная вакцина «Вектор» из Новосибирска, и вакцина Pfizer/BioNTech.  Есть вопросы по уровню эффективности этих вакцин в отношении новых штаммов. Процент эффективности может различаться. Однако то, что вакцины будут защищать от тяжелых форм COVID-19, – на сегодняшний день это основное научное мнение экспертов по всему миру.\

В подкрепление этого мнения Игорь Олегович проводит параллель с вакцинацией против гриппа.

– Даже если человек, привитый против гриппа, контактирует со штаммом вируса, который не входит в примененную вакцину, он в этой ситуации будет частично защищен. Тяжесть заболевания будет намного меньше, потому что есть понятие «перекрестный иммунитет», который будет защищать даже от других штаммов. 

Игорь Олегович особо подчеркивает: в Беларуси сделали все, чтобы обеспечить население, и это серьезный успех:

– Подавляющее большинство стран мира до сих пор не имеют вообще никаких вакцин от COVID-19. Даже для своих врачей. Никаких – подчеркиваю. Мы имеем. Надо быть благодарными и ценить то, что сделано для людей.

P. S.

Уже после нашего разговора ТАСС со ссылкой на интервью российского разработчика вакцин Александра Гинцбурга сообщил о том, что «Спутник-V» обеспечивает защиту как минимум на 10 месяцев, а уровень антител у привитых таков, что позволяет им стать донорами плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID -19.

Остается только ждать, когда прививка станет доступна в поликлиниках для всего населения нашей страны. Есть надежда, и даже уверенность, что ждать осталось недолго.

Фото Гомельского государственного медицинского университета 
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