Виртуальный бутик Dolce&Gabbana, винтажные платья Miu Miu и часы от Armani: что нового произошло в моде за неделю

Переработанные платья от Miu MiuВинтаж стал одним из главных трендов нынешнего года – модные бренды друг за другом возрождают свои коллекции из прошлого. Однако все же есть еще один тренд, которые модельеры активно поддерживают – идея осознанного потребления. Итальянский бренд Miu Miu не остался в стороне и выпустил лимитированную коллекцию платьев из переработанных винтажных вещей.
Фото: Miu Miu
В проект под названием Upcycled by Miu Miu вошли 80 уникальных платьев, созданных в период 1930–1980 годов. Их собирали на рынках и перекупали в магазинах винтажной одежды. Miu Miu обновил модели, при этом сохранив свою фирменную стилистику. Дополнили платья вышивкой и декором в виде лент, атласных бантов, горловиной с кристаллами и воротником из белого шелкового крепа.
Фото: Miu Miu
Бренд анонсировал выход коллекции еще в октябре, пообещав выпустить ее в ноябре, однако по неизвестной причине выход линейки задержали еще на месяц. На данный момент платья Upcycled by Miu Miu уже представлены в бутиках бренда в Милане, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Шанхае, Токио и многих других городах.
Фото: Miu Miu
К слову, первые модели из винтажной коллекции были представлены на церемонии Green Carpet Fashion Awards. Платья можно было увидеть на актрисах Элизе Визари и Чен Рэн.
Фото: Miu Miu
Giorgio Armani выпустит коллекцию часовИтальянский бренд Giorgio Armani и известная часовая мануфактура Parmigiani Fleurier объявили о сотрудничестве. Вместе они создадут коллекцию изящных часов под названием Giorgio Armani Fine Watches.
Фото: Giordio Armani
Основатель бренда известен своим стремлением создавать эксклюзивные предметы роскоши, поэтому неудивительно, что линейка часов выйдет ограниченным тиражом. Аксессуары будут изготавливаться вручную в Швейцарии, а вот приобрести их можно будет только в бутиках Giorgio Armani. Дизайн моделей пока не раскрывается, однако от бренда стоит ожидать чего-то изысканного и эстетичного.
Фото: Parmigiani Fleurier
Коллекция поступит в продажу в ноябре 2021 года. Стоимость аксессуаров пока неизвестна.
В свою очередь, Джорджо Армани рассказал, что в Parmigiani Fleurier он нашел идеального партнера для экспериментов, ведь они вместе разделяют страсть к совершенству и находятся в постоянном поиске красоты.
Бренд Bottega Veneta создал сумку для российских модницИтальянский модный бренд редко радует нас спецрелизами, однако недавно креативный директор марки Дэниел Ли создал специально для России эксклюзивную версию нашумевшей сумки Padded Cassette.
Особенность модели в ее цвете и немного переработанном дизайне. Нет, Красной площади и медведей на ней изображено не будет.
Фото: Bottega Veneta
Padded Cassette фисташкового цвета изготовлена из стеганых полос кожи наппа, которые переплетаются между собой. К сумке прилагается съемный ремешок, который позволяет носить ее как через плечо, так и в руках. Дополняет ремень треугольная металлическая фурнитура в виде буквы V, имитируя логотип бренда. Внутренний размер изделия позволяет поместить в него кошелек, смартфон, ключи и даже флакончик духов.
Фото: Bottega Veneta
Стоимость эксклюзивной модели составила 2720 долларов.
Кроссовки с лягушкой от AdidasКоллаборации от спортивного бренда все еще не заканчиваются и под конец уходящего года adidas с франшизой «Маппет-шоу» выпустил новую версию классической модели кроссовок Stan Smith. Посвящена она будет самой известной из кукол Маппет – лягушке Кермит.
Фото: adidas
Глобально в уже существующей модели кроссовок ничего менять не будут. Верх обуви будет все также покрывать белая кожа, на которую лишь добавят изображение героя. Пятка и язычок модели будут собраны из кожи лаймового оттенка. По бокам кроссовок нанесут имя лягушки, а над подошвой, вместо логотипа бренда, появится знаменитая фраза персонажа «Нелегко быть зеленым». Обувь создана из переработанных материалов.
Фото: adidas
Стоимость кроссовок составила 90 долларов. Предполагается, что лимитированная модель появится в продаже на официальном сайте ориентировочно в январе 2021 года.
Виртуальный шоппинг от Dolce & GabbanaВ период пандемии модные бренды пытаются выживать как могут. Пока некоторые проводят показы в онлайн-формате и создают видеоигры, другие уже придумывают как сходить на виртуальный шоппинг. Среди первооткрывателей – итальянский дом моды Dolce & Gabbana.
Бренд пересмотрел свою digital-стратегию и решил запустить виртуальные бутики.
Фото: Dolce&Gabbana
Для особых скептиков поясняем: магазины будут выглядеть как 3D-копии бутиков. Вы сможете перемещаться, приближать любой стеллаж и рассматривать модели бренда более детально. В виртуальном магазине будут даже консультанты, и не «кто-нибудь», а сами Доменико и Стефано. Дизайнеры в виде мультяшных героев помогут подобрать для вас любую вещь и сделают специальное предложение или акцию.
Фото: Dolce&Gabbana
Таким образом модный дом пытается подарить своим клиентам радость от посещения бутика и, конечно же, привнести важность персонального подхода к каждому клиенту.
Платформа позволит посетить бутики Dolce & Gabbana в Мельбурне, Майами и Осаке.
В задумках у дизайнеров – создать еще и свое цифровое шоу. Что ж, мода должна отражать реальность и моментально реагировать на потребности потребителей, и есть вероятность, что итальянский бренд отлично с этим справится.
Фото: Dolce&Gabbana