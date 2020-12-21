Виртуальный бутик Dolce&Gabbana, винтажные платья Miu Miu и часы от Armani: что нового произошло в моде за неделю

Переработанные платья от Miu Miu

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Miu Miu

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Miu Miu

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Miu Miu

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Miu Miu

Giorgio Armani выпустит коллекцию часов

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Giordio Armani

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Parmigiani Fleurier

Бренд Bottega Veneta создал сумку для российских модниц

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Bottega Veneta

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Bottega Veneta

Кроссовки с лягушкой от Adidas

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adidas

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adidas

Виртуальный шоппинг от Dolce & Gabbana

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Dolce&Gabbana

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Dolce&Gabbana

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Dolce&Gabbana

Винтаж стал одним из главных трендов нынешнего года – модные бренды друг за другом возрождают свои коллекции из прошлого. Однако все же есть еще один тренд, которые модельеры активно поддерживают – идея осознанного потребления. Итальянский бренд Miu Miu не остался в стороне и выпустил лимитированную коллекцию платьев из переработанных винтажных вещей.В проект под названием Upcycled by Miu Miu вошли 80 уникальных платьев, созданных в период 1930–1980 годов. Их собирали на рынках и перекупали в магазинах винтажной одежды. Miu Miu обновил модели, при этом сохранив свою фирменную стилистику. Дополнили платья вышивкой и декором в виде лент, атласных бантов, горловиной с кристаллами и воротником из белого шелкового крепа.Бренд анонсировал выход коллекции еще в октябре, пообещав выпустить ее в ноябре, однако по неизвестной причине выход линейки задержали еще на месяц. На данный момент платья Upcycled by Miu Miu уже представлены в бутиках бренда в Милане, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Шанхае, Токио и многих других городах.К слову, первые модели из винтажной коллекции были представлены на церемонии Green Carpet Fashion Awards. Платья можно было увидеть на актрисах Элизе Визари и Чен Рэн.Итальянский бренд Giorgio Armani и известная часовая мануфактура Parmigiani Fleurier объявили о сотрудничестве. Вместе они создадут коллекцию изящных часов под названием Giorgio Armani Fine Watches.Основатель бренда известен своим стремлением создавать эксклюзивные предметы роскоши, поэтому неудивительно, что линейка часов выйдет ограниченным тиражом. Аксессуары будут изготавливаться вручную в Швейцарии, а вот приобрести их можно будет только в бутиках Giorgio Armani. Дизайн моделей пока не раскрывается, однако от бренда стоит ожидать чего-то изысканного и эстетичного.Коллекция поступит в продажу в ноябре 2021 года. Стоимость аксессуаров пока неизвестна.В свою очередь, Джорджо Армани рассказал, что в Parmigiani Fleurier он нашел идеального партнера для экспериментов, ведь они вместе разделяют страсть к совершенству и находятся в постоянном поиске красоты.Итальянский модный бренд редко радует нас спецрелизами, однако недавно креативный директор марки Дэниел Ли создал специально для России эксклюзивную версию нашумевшей сумки Padded Cassette.Особенность модели в ее цвете и немного переработанном дизайне. Нет, Красной площади и медведей на ней изображено не будет.Padded Cassette фисташкового цвета изготовлена из стеганых полос кожи наппа, которые переплетаются между собой. К сумке прилагается съемный ремешок, который позволяет носить ее как через плечо, так и в руках. Дополняет ремень треугольная металлическая фурнитура в виде буквы V, имитируя логотип бренда. Внутренний размер изделия позволяет поместить в него кошелек, смартфон, ключи и даже флакончик духов.Стоимость эксклюзивной модели составила 2720 долларов.Коллаборации от спортивного бренда все еще не заканчиваются и под конец уходящего года adidas с франшизой «Маппет-шоу» выпустил новую версию классической модели кроссовок Stan Smith. Посвящена она будет самой известной из кукол Маппет – лягушке Кермит.Глобально в уже существующей модели кроссовок ничего менять не будут. Верх обуви будет все также покрывать белая кожа, на которую лишь добавят изображение героя. Пятка и язычок модели будут собраны из кожи лаймового оттенка. По бокам кроссовок нанесут имя лягушки, а над подошвой, вместо логотипа бренда, появится знаменитая фраза персонажа «Нелегко быть зеленым». Обувь создана из переработанных материалов.Стоимость кроссовок составила 90 долларов. Предполагается, что лимитированная модель появится в продаже на официальном сайте ориентировочно в январе 2021 года.В период пандемии модные бренды пытаются выживать как могут. Пока некоторые проводят показы в онлайн-формате и создают видеоигры, другие уже придумывают как сходить на виртуальный шоппинг. Среди первооткрывателей – итальянский дом моды Dolce & Gabbana.Бренд пересмотрел свою digital-стратегию и решил запустить виртуальные бутики.Для особых скептиков поясняем: магазины будут выглядеть как 3D-копии бутиков. Вы сможете перемещаться, приближать любой стеллаж и рассматривать модели бренда более детально. В виртуальном магазине будут даже консультанты, и не «кто-нибудь», а сами Доменико и Стефано. Дизайнеры в виде мультяшных героев помогут подобрать для вас любую вещь и сделают специальное предложение или акцию.Таким образом модный дом пытается подарить своим клиентам радость от посещения бутика и, конечно же, привнести важность персонального подхода к каждому клиенту.Платформа позволит посетить бутики Dolce & Gabbana в Мельбурне, Майами и Осаке.В задумках у дизайнеров – создать еще и свое цифровое шоу. Что ж, мода должна отражать реальность и моментально реагировать на потребности потребителей, и есть вероятность, что итальянский бренд отлично с этим справится.